Рынок легковых машин в России показал самую плохую динамику

Российский рынок легковых машин с пробегом в ноябре показал самую плохую динамику в этом году. Об этом сообщил «Коммерсант»

Журналисты выяснили, что продажи сократились на 13,4% относительно ноября — до 524,5 тысячи машин. До этого низкую динамику отмечали в сентябре, где число продаж уменьшилось на 5,5% по сравнению с августом.

Меньше всего стали покупать южнокорейскую Kia — уровень покупок сократился на 18,2%. На втором месте по сокращению продаж оказалась японская Toyota — 14,3%.

По мнению экспертов, такая ситуация на рынке машин сложилась из-за высокой ключевой ставки. Также часть продаж перетянул октябрь. Россияне хотели успеть купить машину по более низкой стоимости, потому что ожидали роста цен.

Ранее директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок в 2025 году. Это связано с тем, что модели из Китая не сильно заинтересовали покупателей в нашей стране.