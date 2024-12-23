«Авто.ру»: наполнитель для кошачьего туалета поможет увеличить сцепкость шин

Если автомобиль начал терять управление на льду, попытаться вернуть контроль можно с помощью таких средств, как наполнитель для кошачьего туалета или соль. Эксперты издания «Авто.ру» поделились советом, как справляться с подобной ситуацией.

Они указали, что если одно из ведущих колес попадает на скользную поверхность льда, автомобиль может не только потерять управление, но и начать буксование. В таких ситуациях можно использовать доступные материалы, такие как песок или земля, чтобы улучшить сцепление с поверхностью, написали «Известия».

Эксперты предложили несколько вариантов решения проблемы:

Наполнитель для кошачьего туалета. Этот материал обладает высокой впитывающей способностью и может помочь увеличить сцепкость шин.

Соль. Солидное вещество способно растворять лед и улучшить сцепление колеса с дорожкой.

Манипуляция рулем. Если нет инструментов для устранения снега, можно попробовать аккуратно перемещать рульбу направляющегося колеса вправо и лево, чтобы восстановить контакт шины с дорогой.

Эти методы могут помочь вернуть автомобилю устойчивость на скользящей поверхности и предотвратить дальнейшее углубление в ледяной ловушку.