Китайские марки автомобилей стали активно занимать нишу на вторичном авторынке России. Доля таких машин превысила 5%, а в первом квартале 2026 года рост предложения составил более 8%, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авто.ру».

В первом квартале самыми востребованными моделями стали Haval Jolion (средняя цена — 1,68 миллиона рублей), Geely Coolray (1,69 миллиона рублей), Geely Monjaro (3,46 миллиона рублей). Кроме того, в список попали Chery Tiggo 7 Pro Max (два миллиона рублей) и Haval F7 (2,16 миллиона рублей).

Аналитики отметили, что спрос сосредоточен на наиболее известных и адаптированных к российским условиям моделях.