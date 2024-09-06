«Авто.ру Бизнес»: в ЮФО выгодно продавать автомобили, выкупленные в ЦФО

В Южном федеральном округе выгодно продавать подержанные автомобили, выкупленные в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Бизнес».
Эксперты сравнили среднюю стоимость машин от частных лиц со средней ценой продажи дилеров в разных регионах. Так, в ЮФО Mercedes-Benz GLE может добавить 19% к доходности от продажи, Mini Hatch — 14%, Porsche Cayenne — 9%.
Для Сибирского федерального округа выгодными для завоза из других регионов оказались BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class из Северо-Западного федерального округа, для Северо-Кавказского —Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, выкупленных в ЦФО.
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