Водителей призвали обратить внимание на систему охлаждения, выхлопную и тормозную системы в машине после зимы

После зимы автомобиль нуждается в тщательной подготовке к летнему сезону. Мороз, перепады температур и дорожные реагенты могут негативно сказаться на различных системах машины. По словам доцента кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергея Пестрикова, при визуальном осмотре важно оценивать состояние ремней навесного оборудования, таких как ремень генератора, кондиционера, насоса гидроусилителя руля. Об этом написало URA.RU .

Трещины, расслоения или ослабленное натяжение могут привести к внезапному обрыву. Также необходимо обратить внимание на систему охлаждения, выхлопную и тормозную системы. От перепадов температур ослабевают стыки в шлангах и патрубках, что может привести к микротечам. Глушитель с гофрированными соединениями из-за реагентов коррозирует быстрее, а в тормозной системе нередко закисают направляющие суппортов и поршни.

Если при появлении любых нехарактерных вибраций самостоятельная проверка не выявила причин, автомобиль следует показать специалистам для углубленной диагностики.

«Одной из самых популярных проблем после зимы считается неисправность тормозной системы. Если автомобиль не может замедляться с заданной эффективностью, машине требуется срочная диагностика в сервисе», — подчеркнул ученый ПНИПУ Сергей Пестриков.

Весенняя проверка также важна для кондиционера. Необходимо проверить уровень хладагента, состояние фильтров, исправность компрессора и его приводного ремня.

Объем затрат на сезонное обслуживание зависит от марки автомобиля и его состояния. По данным некоторых сервисов, подготовка машины среднего сегмента обойдется примерно в 12–15 тысяч рублей.