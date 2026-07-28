Автомобилистам объяснили, как отличить кованый диск от подделки

Внешне оригинальный кованый диск и дешевая копия могут выглядеть одинаково, но их прочность различается. По словам Мустафина, главный ориентир при покупке — не внешний вид, а стандарты и испытания, которые подтверждает маркировка на обратной стороне диска.

Эксперт пояснил, что JWL — обязательный японский стандарт для легкосплавных дисков. Он проверяет прочность под нагрузкой, поведение при ударе и геометрию. VIA при этом означает, что испытания JWL подтвердила независимая японская организация, а не сам производитель.

Маркировка TUV показывает, что диск прошел немецкие технические инспекции и может выйти на европейский рынок. SAE J2530 — американский стандарт для кастомных и вторичных дисков, который задает требования к тестам на усталость и удар.

За этими обозначениями стоят базовые проверки: радиальная усталость, усталость на изгиб, ударные испытания и, в случае JWL, контроль геометрии. Мустафин добавил, что хороший диск должен выдерживать тысячи километров пробега и удары о ямы.

На практике эксперт советует искать клейма JWL и VIA на внутренней стороне диска. Для дорогих кастомных и кованых моделей он рекомендует запрашивать у продавца протоколы испытаний или заключение TUV для конкретного автомобиля.