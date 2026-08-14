Автомобилистам назвали перспективные гибриды и электрокары в 2026

Гендиректор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко рекомендовал выбирать электромобили с официальной гарантией и запасом хода от 400 км. Для дальних маршрутов он назвал гибриды более практичным решением, сообщает DailyMoscow.ru .

Володченко выделил Voyah Free, Evolute i-Joy и UMO 5. Voyah Free он считает сбалансированным по дизайну, эргономике и динамике. Evolute i-Joy эксперт назвал доступным кроссовером с потенциалом роста, а UMO 5 — машиной для такси и корпоративных парков. Серийный выпуск модели начался в мае 2026 года.

Покупателям эксперт посоветовал проверять официальные продажи, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), гарантию и наличие запчастей. Он отметил, что зимой запас хода электромобилей снижается на 15–20%, а модели с дальностью менее 400 км рассматривать не стоит. Неофициально ввезенные Zeekr и Li Auto Володченко назвал более рискованным выбором.

Для бюджета до 2–2,5 млн рублей эксперт рекомендовал Evolute i-Joy, в сегменте 4–5 млн — Voyah Free и кроссоверы DS. Exlantix ET стоимостью 6–7 млн рублей он отнес к более дорогим вариантам. Гибриды, по его оценке, пока практичнее в дальних поездках: они меньше зависят от сети зарядных станций.