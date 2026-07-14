Автоклуб ADAC сообщил, что не нашел обещанной экономии от электронных экономайзеров

Некоторые водители надеются снизить расходы на топливо с помощью недорогих электронных устройств, которые подключаются к диагностическому разъему автомобиля. Однако, как выяснили эксперты немецкого автоклуба ADAC, эти устройства не способны повлиять на расход бензина, сообщил 110km.ru .

Согласно результатам исследования, два популярных экономайзера — ecoOBD2 от Ecomac и Syngas OBD Fuel Saver — не имеют никакой связи с электронными системами автомобиля. Внутри устройств обнаружены лишь простейшие элементы, не способные влиять на работу двигателя или топливную систему.

Специалисты отметили, что для реального воздействия на расход топлива необходима полноценная связь с CAN-шиной автомобиля, которой у протестированных экономайзеров нет. Более того, некоторые контакты микросхем даже не припаяны, а все действия устройства сводятся к миганию лампочек.