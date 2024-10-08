Автоюрист Воропаев выступил за выставление штрафов страховым компаниям, которые отказываются продавать полис ОСАГО
Автоюрист Лев Воропаев выступил за выставление штрафов страховым компаниям, которые создают такие условия, что граждане не могут приобрести полис ОСАГО. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Ранее СМИ писали, что в России наличие полиса ОСАГО начнут проверять по камерам видеонаблюдения с 1 марта 2025 года.
По словам эксперта, до 1 марта автомобилистам будут приходить не штрафы, а предупреждения через Госуслуги.
«С 1 марта 2025 года вы будете получать штрафы, если будете продолжать управлять транспортным средством, не застрахованным по ОСАГО», — добавил он.
Воропаев считает, что нововведение будет стимулировать водителей, у которых есть возможность приобрести полис ОСАГО.