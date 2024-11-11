Автоюрист Воропаев рассказал, что оспорить штраф за езду без ремня безопасности можно через «Госуслуги»

Если автомобилисту выписали штраф на основе видео- или фотофиксации сомнительного качества, то его можно оспорить. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он объяснил, что есть несколько способов подать жалобу. Во-первых, можно сделать это в электронном виде через «Госуслуги», а также через МАДИ или «Мос.ру» — для жителей столицы.

Эксперт отметил, что автомобилисты нередко жалуются на сомнительные штрафы, ошибки которых случаются из-за несовершенств работы искусственного интеллекта.

Кроме того, те, кто не может оспорить штраф электронно, то есть возможность сделать это лично в Госавтоинспекции, добавил Воропаев.