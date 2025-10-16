Автоюрист Воропаев предупредил о штрафах за передачу управления авто несовершеннолетнему

Автоюрист Лев Воропаев сообщил «Газете.Ru», что передача управления автомобилем несовершеннолетнему влечет за собой административную ответственность для родителя.

По словам Воропаева, родителю может быть назначен штраф в размере 30 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. В то же время на ребенка может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без прав, написал сайт aif.ru.

Кроме того, автоюрист отметил, что родителей могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Штраф в таком случае составит от 100 до 500 рублей.

