Автоюрист Воропаев предупредил о штрафах за передачу управления авто несовершеннолетнему

По словам Воропаева, родителю может быть назначен штраф в размере 30 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. В то же время на ребенка может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без прав, написал сайт aif.ru.

Кроме того, автоюрист отметил, что родителей могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Штраф в таком случае составит от 100 до 500 рублей.