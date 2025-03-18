Автоюрист Воропаев предупредил о рисках постановки машины на учет на чужое имя

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о рисках постановки автомобиля на учет на чужое имя.

Он отметил, что в большинстве случаев, когда водитель, участвовавший в ДТП, не имеет страхового полиса ОСАГО, вся материальная ответственность, включая компенсационные выплаты за моральный ущерб, ложится на плечи зарегистрированного владельца автомобиля, написали «Известия».

Кроме того, Воропаев напомнил, что Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает санкции за передачу управления машиной водителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.