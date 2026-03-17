Автоюрист Воропаев напомнил об ужесточении ответственности за использование магнитных рамок

С наступлением дачного сезона на дорогах становится больше автомобилей. Вместе с увеличением числа поездок за город растет и вероятность получения серьезного штрафа. Автоюрист Лев Воропаев в интервью «Авторадио» подчеркнул важность соблюдения правил в межсезонье.

Специалист посоветовал помнить об ужесточении ответственности за использование магнитных рамок.

«Это квалифицируется как использование устройств, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. За это предусмотрено только лишение прав», — объяснил эксперт.

По его словам, состояние автомобиля, которое не соответствует погодным условиям — например, машина частично чистая, а частично грязная, — может свидетельствовать о наличии умысла. Особенно суды обращают внимание на ситуации, когда водитель очистил фары, но при этом оставил грязным регистрационный номер.