Автоюрист Воропаев: автоподставы все чаще случаются на сложных участках дорог | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 14:45 Автоюрист Воропаев: автоподставы все чаще случаются на сложных участках дорог

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Мошенники придумали новый способ автоподстав с использованием дорогих иномарок на сложных участках дорог. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, злоумышленники специально совершают опасные маневры, делая своих жертв якобы нарушителями. Чаще всего с этой автоподставой можно встретиться на круговом движении или при выезде на сложные перекрестки.

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Мошенники озвучивают высокую стоимость ремонта, по итогу деньги они получают не только от своих жертв, но и от страховых компаний, отметил Воропаев.