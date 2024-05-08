Автоюрист Воропаев: автоподставы все чаще случаются на сложных участках дорог | 360°

08 мая 2024, 14:45
Автоюрист Воропаев: автоподставы все чаще случаются на сложных участках дорог
Мошенники придумали новый способ автоподстав с использованием дорогих иномарок на сложных участках дорог. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев в беседе со «Звездой».
По словам эксперта, злоумышленники специально совершают опасные маневры, делая своих жертв якобы нарушителями. Чаще всего с этой автоподставой можно встретиться на круговом движении или при выезде на сложные перекрестки.
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Мошенники озвучивают высокую стоимость ремонта, по итогу деньги они получают не только от своих жертв, но и от страховых компаний, отметил Воропаев.
Дороги
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