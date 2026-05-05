Автоюрист Славнов рассказал о преимуществах новой схемы сдачи экзамена на водительские права

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с RT прокомментировал изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен необходимо сдавать не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории.

Автоюрист отметил, что за полгода все теоретические знания могут забыться, а навыки, полученные с трудом, растеряться. В качестве примера он привел водителей-дачников, которые используют автомобиль только в дачный сезон, а на зиму ставят его в гараж.

«И то у них аварии при многолетнем опыте, а здесь через полгода новичок все забудет, поэтому, я считаю, пока свежи знания, можно все это сдать и получить права», — заключил Славнов.