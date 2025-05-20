Автоюрист Славнов призвал писать в «Помощник Москвы», если машины блокируют проезд во дворах

Владельцы автомобилей в российских городах часто сталкиваются с проблемой ограниченного пространства во дворах многоквартирных домов. Автоюрист Дмитрий Славнов советует автовладельцам активно общаться с другими водителями и искать пути решения проблемы. В интервью Общественной Службе Новостей он рассказал, какие действия следует предпринять.

Например, проезд может быть заблокирован грузовиком, который остановился для разгрузки у магазина. По словам Славнова, магазин, находящийся в жилой зоне, обязан иметь специальное место для приема грузовиков, чтобы не мешать движению других автомобилей. Если же проезд блокируется, жильцы могут пожаловаться в соответствующие органы.

«Открываем «Помощник Москвы», скидываем туда фотографию, указываем, что проехать невозможно. Пишем заявление в управу района и в ГИБДД, что по такому-то адресу с 6 до 6:30 утра невозможно проехать», — говорит автоюрист.

Однако прежде чем обращаться в органы, стоит попытаться решить вопрос на месте. Например, можно попросить водителя, который блокирует проезд, подвинуться. Это относится и к случаям, когда дорогу перекрывает грузовик маркетплейса или машина скорой помощи. Водители, скорее всего, пойдут на контакт и освободят проезд.