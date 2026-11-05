Автоюрист Славнов напомнил о штрафе 500 рублей за летние шины зимой

«Когда у нас среднесуточная температура устанавливается на уровне +5...+7 градусов. Вот здесь уже стоит задуматься о смене резины», — сказал он.

По словам Славнова, при такой температуре ночью уже возможны заморозки и гололедица. Летняя резина зимой дубеет и не отрабатывает свои свойства.

«Дабы не рисковать, как только температура установилась, все поменяли резину. Если не замените, то в зимние месяцы можно получить штраф в размере 500 рублей, если вы будете ездить на несоответствующей сезонности резине», — объяснил автоюрист.

С 1 сентября 2023 года действует требование о езде на зимней резине с 1 декабря до конца февраля. Период может быть расширен в зависимости от климатических условий конкретного региона.