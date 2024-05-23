Автоюрист Радько предупредил, что выплаты по ОСАГО сократятся из-за подержанных деталей

Выплаты по ОСАГО станут меньше из-за разрешения на использование б/у деталей для ремонта машин. Об этом « Газете.Ru » рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он объяснил, что такая возможность позволит представителям страховой считать стоимость не новой детали, а среднюю цену изношенной, с разборки.

Как добавил НСН, при этом после аварии страховые должны давать клиентам денежные компенсации. В прошлом году на ремонт по ОСАГО отправили не больше 6% автомобилей.