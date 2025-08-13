Автогонщица Сидоркова поддержала введение высоких штрафов для снижения авто с затемненными стеклами

Автогонщица программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова в беседе с RT высказалась о высоких штрафах за «иранскую тонировку». По ее мнению, это попытка закрыть давнюю лазейку, которой пользуются водители.

Автогонщица отметила, что съемные шторки и пленки позволяют мгновенно менять видимость стекол, обходя нормы о светопропускании. Она считает, что введение высоких штрафов может быть логичным шагом для снижения количества автомобилей с затемненными стеклами.

Однако, по словам Ирины Сидорковой, проблема заключается в том, что такие аксессуары можно снять за секунду, и нарушение исчезнет. Она подчеркнула, что без четкой процедуры фиксации нарушений и технических критериев новые санкции могут не дать ожидаемого результата.