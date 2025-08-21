Автогонщик Смоляр посоветовал проверить аккумулятор и стартер машины перед осенью

Автогонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр поделился советами по подготовке машины к осеннему сезону. Об этом сообщил RT.

Эксперт напомнил о повышении нагрузки на аккумулятор транспортного средства при похолодании.

«Поэтому нужно проверить его заряд мультиметром. На заглушенном автомобиле он должен быть не ниже 12,4 В, при работающем двигателе — 13,8—14,4 В», — посоветовал специалист.

Он также предложил обратиться в сервис для проверки генератора и стартера, если есть отклонения. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений и измерить глубину протектора.

