Автоэсперт Тэммо посоветовал при выборе автомобиля для свадьбы учитывать не только внешний вид, но и практичность

Выбор автомобиля зависит не только от бюджета и личных предпочтений, но и от того, для каких целей он приобретается. CEO компании по аренде автомобилей Vsemprokat Денис Тэммо рассказал «Известиям» , какие критерии важны при выборе авто для деловых поездок, свадьбы и дальних путешествий.

Для деловых встреч автомобиль становится частью образа компании. По словам эксперта, в бизнес-сегменте важнее всего идеальное техническое состояние и комфорт пассажира. Хорошая шумоизоляция и просторный второй ряд делают поездку комфортной, что особенно важно для деловых переговоров.

При выборе автомобиля для свадьбы эксперт советует учитывать не только внешний вид машины, но и практичность. Спортивные автомобили и ретрокабриолеты могут выглядеть эффектно, однако не всегда удобны для посадки и поездок в праздничной одежде. Денис Тэммо отметил, что жениху и невесте должно быть удобно садиться и выходить из автомобиля. Альтернативой классическим лимузинам становятся просторные премиальные кроссоверы, минивэны и четырехместные кабриолеты.

Для длительных путешествий важно оценивать весь маршрут целиком. Компактный кроссовер может оказаться недостаточно комфортным при поездках на тысячи километров, особенно если в салоне несколько пассажиров. Денис Тэммо рекомендует выбирать полноразмерные минивэны или рамные внедорожники. Важными факторами являются вместительный багажник, наличие USB-разъемов для зарядки устройств и ровный пол в салоне.