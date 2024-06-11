Автоэсперт Родионов рассказал, что двигатель может загореться из-за короткого замыкания

Возгорание двигателя — не редкое явление, оно вызвано коротким замыканием проводки. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По его словам, пожар может начаться в том случае, если водитель и пассажиры не соблюдают технику безопасности. Также причина может быть в неисправности.

«Частая причина пожаров — короткое замыкание электропроводки. Могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования», — отметил эксперт.

Он добавил, что при высоком напряжении проводка перегревается, в результате чего возникает пожар.