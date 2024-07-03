Автоэскперт Смирнов заявил, что цены на такси могут взлететь из-за новой страховки для водителей

Введение новых страховок для водителей может спровоцировать резкий скачок цен на такси. Об этом НСН рассказал экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов.

По его словам, если введут требование, согласно которому таксисты должны будут в обязательном порядке страховать гражданскую ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, то это только взвинтит цены.

«Новая страховка безопасность не усилит, а повышение тарифов будет неминуемым», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таксопарки не смогут справиться с такой нагрузкой. А водители, авто которых находятся в собственности, и так платят до 100 тысяч рублей в год.