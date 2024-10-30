Автоэкспет Балашов рассказал, что мягкая педаль тормоза может говорить о проблемах в системе авто

Торможения — одна из основных и очень важных функций автомобиля, поэтому нужно регулярно проверять систему, которая ее обеспечивает. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

По его словам, одна из самых частых проблем — это утечка тормозной жидкости. Она может произойти из-за повреждения трубок или бочка. Определить проблему можно по первым признакам. Во-первых, педаль тормоза становится более мягкой. Кроме того, машина начинает останавливаться медленнее. При этих признаках нужно обязательно проверит уровень тормозной жидкости и отвезти автомобиль на диагностику.

Также может быть неисправен главный тормозной цилиндр. Это поломка серьезнее, так как педаль просто провалится «в пол», а машина никак не будет на это реагировать и замедляться. Автоэксперт призвал не пренебрегать техобслуживанием и регулярно проверять машину.