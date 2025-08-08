Автоэксперты отметили, что верификация через Mos ID усилит безопасность в каршеринге

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил в беседе с ИА НСН, что верификация через Mos ID улучшит безопасность на дорогах России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о введении обязательной верификации через портал mos.ru с использованием Mos ID для пользователей каршеринга. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Собянин подчеркнул, что проверка пользователей каршеринга позволит ограничивать доступ к аренде для нарушителей ПДД и ускорит установление личности водителя в случае ЧС или ДТП.
«Введение верификации через Mos ID при пользовании каршерингом поможет улучшить безопасность на российских дорогах», — сказал агентству Моржаретто.
В свою очередь, глава экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский напомнил, что верификацию через Mos ID ранее отрабатывали на прокате электросамокатов.
