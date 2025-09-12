Автоэксперты назвали Jaecoo J7 самой популярной в России иномаркой до 5 млн руб.

Согласно информации, предоставленной аналитиками «Авто.ру» изданию «Известия» , в 2025 году наибольший интерес у россиян среди новых иномарок в сегменте от трех до пяти миллионов рублей вызвал кроссовер Jaecoo J7 со средней ценой 3,44 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга, основанного на данных о просмотрах и звонках по объявлениям, идет GAC GS8 (4,59 млн руб.), за ним следует Jetour T2 (4,25 млн руб.). Также в пятерку вошли две модели Geely — Monjaro (4,81 млн руб.) и Atlas (3,85 млн руб.). В десятку также попали Chery Tiggo 7 Pro Max, Tank 300, Haval F7, Changan Uni-V и Haval Dargo.

Эксперты отметили, что средняя стоимость новой иномарки в РФ в 2025 году превышает 3,5 миллиона рублей. Сегмент от трех до пяти миллионов рублей на протяжении года занимает более 45% предложений о продаже новых иномарок, официально представленных в России.