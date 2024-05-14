Автоэксперт Зиновьев посоветовал купить седаны Mazda и Datsun с АКП при бюджете до миллиона | 360°

Транспорт 14 мая 2024, 11:03 Автоэксперт Зиновьев посоветовал купить седаны Mazda и Datsun с АКП при бюджете до миллиона

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При небольшом бюджете до одного миллиона рублей стоит обратить внимание на седаны с автоматической коробкой передач с пробегом. Как марки надежнее всего, «Известиям» рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, лучше всего зарекомендовали себя автомобили Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Datsun on-Do и Mazda 3. Имея на руках миллион рублей, можно рассчитывать на покупку иномарки не раньше 2017 года выпуска.

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Седан марки Skoda лучше выбирать в комплектации с атмосферным и шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160. У Hyundai Solaris — предпочтение стоит отдать машине, имеющей четырехступенчатый автомат A4CF1, выдерживающий 250 тысяч километров до капитального ремонта.

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