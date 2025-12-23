Автоэксперт Жигалов указал на риски покупки авто у лизинговых компаний

Приобрести бывший в употреблении автомобиль без риска довольно сложно. Глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с ИА НСН отметил, что дилеры зачастую предоставляют гарантии, поскольку дорожат своей репутацией, в то время как лизинговые компании могут быть заинтересованы в приукрашивании технического состояния машин.

«Это какая-то умозрительная идея. Такие хабы могут открыть крупные дилерские группы, вряд ли это профиль деятельности лизинговых компаний», — подчеркнул он.

Собеседник также отметил, что большинство предложений на рынке — это корпоративные автомобили, нередко используемые в такси. По его мнению, покупка такой машины может быть невыгодной из-за высокой интенсивности эксплуатации и больших пробегов.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов заявил, что проблема скрученного пробега существует уже более 30 лет и мошенники должны нести за это уголовную ответственность.