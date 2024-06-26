Автоэксперт Железняк заявил, что российскому автопрому нужна дешевая целевая ликвидность

Российский автопром остро нуждается в дешевой целевой ликвидности, причем с расчетом на долгострочную стратегию развития. Таким мнением поделился с «Ридусом» руководитель Управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

По его словам, расчет должен идти не на пару лет, а на пару десятилетий. Только в этом случае можно говорить о реальных изменениях в этой сфере.

«То есть правительство должно говорить, что мы хотим получить через 20 лет, и под это даем условно деньги под 1%. А бизнес должен взять на себя ответственность эффективно эти деньги использовать», — отметил эксперт.

Он добавил, что государство должно, с одной стороны, обеспечивать автопром льготными кредитами производителям, а с другой — осуществлять жесткий контроль за использованием средств.