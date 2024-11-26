Автоэксперт Железняк заявил, что электромобили оказались не слишком эффективны

Развитие электрокаров в настоящее время находится в тупике, потому что, во-первых, их себестоимость в несколько раз выше привычного автопрома. Об этом «Ридусу» рассказал руководитель управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

Он отметил, что, несмотря на высокую себестоимость, электромобили стоять лишь чуть дороже машин с двигателем внутреннего сгорания. К тому же они серьезно уступают им в эффективности.

Железняк добавил, что внедрение электромобилей замышлялось по одному плану: сделать их часть городской энергосистемы, но пока этот план реализовать не удалось, и этот тип машин оказался несостоятельным.