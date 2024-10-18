Автоэксперт Зенкевич рассказал, что подготовка автомобиля к зиме обойдется в 25-100 тысяч рублей

Чтобы автовладельцу подготовить машину к зиме, в среднем, ему необходимо потратить от 25 до 100 тысяч рублей. Об этом изданию Life сообщил автоэксперт Иван Зенкевич.
Собеседник упомянул о детейлинге, ковриках, замене масла и других мероприятиях. Владельцам отечественных автомобилей и тем, кто владеет китайским авто, нужно будет потратить до 30 тысяч рублей, и это без учета зимней резины, добавил Зенкевич.
Жителям регионов придется вложиться меньше, чем москвичам, однако разница в цене составит не более двух-трех тысяч рублей.
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