Автоэксперт Зенкевич раскритиковал предложение приравнять российский УАЗ к трактору

Национальный союз автомобилистов предложил приравнять УАЗ, также известный как «буханка», к трактору, но эту идею сложно назвать хорошей. Таким мнением поделился в беседе с News.ru автоэксперт Иван Зенкевич.

По его словам, «буханку» по праву можно считать автомобилем мира и ни в коем случае нельзя переводить всеми любимый УАЗ в разряд тракторов.

«Я считаю, что святое трогать нельзя ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул автоэксперт.

Он добавил, что, если УАЗ приравняют к трактору, то следующей машиной станет «Нива», с таким же успехом и ее можно перевести в разряд других транспортных средств, подытожил Зенкевич.