Автоэксперт Виноградов сообщил, что в будущем авто могут стать частью общего информационного пространства

Многие автопроизводители уже пытались внедрить в свои машины платные опции, подключаемые дистанционно. Насколько популярной стала такая практика, рассказал редактор издания «За рулем» Александр Виноградов.

По мнению эксперта, пока рано делать выводы, так как прошло мало времени с момента появления дистанционно активируемых опций. Однако, учитывая растущую роль медиасистем в автомобилях, распространение таких опций неизбежно, написал MK.Ru.

Виноградов подчеркнул, что в будущих интеллектуальных транспортных системах автомобиль станет частью общего информационного пространства.

Кроме того, редактор «За рулем» отметил, что для владельцев электромобилей платные подписки и обновления систем могут стать регулярными расходами на обслуживание.