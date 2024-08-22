Автоэксперт Васильев предложил увеличить время на оплату парковки до 10 минут

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предложение депутатов Госдумы ввести льготный период на оплату штрафов за неправильную парковку по аналогии с другими нарушениями ПДД.

По словам автоэксперта, проблему можно было бы решить другим способом, например, увеличить время на оплату парковки на месте. Не всегда водители могут разобраться за пять минут, как правильно оплачивать парковку.

«Срок не очень комфортный, неправильный. 10 минут решили бы эти проблемы», — сказал Васильев.

На данный момент штраф за неоплаченную парковку составляет пять тысяч рублей. Его выписывают, если парковка не была оплачена водителем в течение пяти минут.