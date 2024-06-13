Автоэксперт Васильев: подержанные автомобили с малым пробегом могут быть в залоге или под арестом

На вторичном рынке все чаще стали появляться подержанные автомобили с малым пробегом. Такие машины могут быть в залоге, под арестом или кредитные, сообщил автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Прайм».

По его словам, в целом на рынке сейчас мало людей, стремящихся продать только что приобретенное новое авто. Часто подержанные машины с малым пробегом куплены по параллельному импорту и не зарегистрированы, сообщил «Петербургский дневник».

Стоит аккуратно отнестись к подобным вариантам, хоть они и привлекательны по цене, отметил Васильев.