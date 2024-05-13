Автоэксперт Васильев назвал Jetour Dashing и Tank 500 лучшими китайскими авто, представленными в России | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 16:09 Автоэксперт Васильев назвал Jetour Dashing и Tank 500 лучшими китайскими авто, представленными в России

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Лучшими китайскими автомобилями, представленными на российском рынке, считаются Jetour Dashing и Tank 500. Об этом «Российской газете» сообщил автоэксперт Егор Васильев.

Например, гибридный Tank 500 Urban выделяется среди остальных тем, что имеет большое количество внедорожных настроек. Его электромотор совмещен с автоматической коробкой передач и обеспечивает возможность рекуперации энергии на торможении, написали «Известия».

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Среди лучших авто по сочетанию характеристик и технологий также можно выделить Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6, добавил Васильев.