Автоэксперт Целиков сообщил, что продажи новых легковушек в России снизились на 20% за неделю

По итогам 15-й недели текущего года количество новых легковых автомобилей, поставленных на учет в России, составило 24,9 тысячи, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные озвучил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, сообщили «Известия» .

Специалист подчеркнул, что переживать из-за снижения не стоит, так как «статистический рекорд» предыдущей недели был связан с закрытием дилерами первого квартала. Текущее снижение является логичным, а рынок новых легковых автомобилей продолжает медленно восстанавливаться.

По отношению к той же неделе прошлого года продажи выросли на 28%. Прогнозируется, что в апреле количество проданных новых легковых автомобилей превысит мартовский показатель и достигнет около 110 тысяч.