Автоэксперт Цапля сообщил, что Lada Azimut может конкурировать с популярными моделями из Китая

Руководитель управления автопарком RexRent Денис Цапля поделился своими впечатлениями о новой модели Lada Azimut, которая была представлена на ПМЭФ. По мнению эксперта, отечественный автомобиль не только следует актуальным тенденциям рынка, но и способен конкурировать с популярными моделями из Китая, написало радио Sputnik .

Цапля рассказал о преимуществах и недостатках новой машины.

«В базовых версиях будет использоваться знакомый 16-клапанный двигатель от "Весты" объемом 1,6 литра, произведенный в России. Он будет работать в паре с механической коробкой, однако даже на этот мотор в линейке предусмотрен вариатор. Комплектации подороже оснастят мотором 1,8 л. Также заявлен турбированный двигатель объемом 1,5 литра, вероятнее всего, китайского производства», — пояснил он.

Особенностью отечественной модели является наличие подогревов боковых стекол — это первая машина в мире с такой функцией. Кроме того, новинка будет оснащена продвинутыми системами помощи водителю, медиасистемой с большим экраном и набором опций.

По словам эксперта, начальная цена на новинку может составить от 2,1 до 2,3 млн рублей в зависимости от конфигурации и рыночной ситуации. «Очевидно, что в планах АвтоВАЗа — выпустить и более доступную версию, чтобы попасть под условия государственных программ вроде "Первый автомобиль". Напомню, что одним из критериев попадания в эту программу — стоимость автомобиля до двух млн рублей», — подчеркнул Денис Цапля.

Напомним, что «АвтоВАЗ» представил свой первый кроссовер LADA Azimut на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня 2025 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что серийное производство начнется в 2026 году.