Автоэксперт Трушкова призвала водителей мыть автомобиль сверху вниз

Автоэксперт Юлия Трушкова поделилась рекомендациями с «Газетой.Ru» по мойке автомобиля в жаркую погоду.

Она предупредила, что кузовные панели нагреваются, поэтому вода быстро испаряется, а шампунь не успевает сработать. В результате на поверхности остаются разводы и пятна. Химические средства могут оставить следы на горячей машине, написало ИА НСН.

Специалист рекомендует использовать губку и два ведра: одно с чистой водой, другое — с шампунем. Щелочные или агрессивные средства лучше не применять.

Трушкова советует мыть автомобиль сверху вниз, а детали, такие как корпуса зеркал, ручки и молдинги, очищать после того, как остынет весь кузов. После мойки нужно протереть поверхность машины микрофиброй и нанести быстрый воск.