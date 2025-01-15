Автоэксперт Трушкова призвала не парковаться на заснеженных участках дворов

Директор по обслуживанию компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с «Российской газетой» отметила, что парковка на заснеженных участках дворов и парковочных зонах может нанести ущерб автомобилю.

По ее словам, снег и лед, скапливающиеся в колесных арках и дисках, могут ухудшить поворачиваемость передних колес и повлиять на работу элементов системы рулевого управления, вызывая вибрацию при движении. Кроме того, скопившийся снег и лед могут спровоцировать «замерзание» тормозной системы, что сделает затруднительным эффективное торможение машины, написали «Известия».

В подобных условиях автомобиль может потерять подвижность, а попытка освободить его может привести к повреждению трансмиссии или других узлов.