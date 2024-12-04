Автоэксперт Трушкова посоветовала чаще мыть машину, чтобы защитить ее от коррозии из-за реагентов

Зимой дороги посыпают очень агрессивными реагентами, которые могут вызывать коррозию автомобиля. Как ее избежать, «Известиям» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова 4 декабря.

Она посоветовала начат с антикоррозийной обработки кузова, которая поможет создать для него дополнительный защитный барьер от реагентов. Кроме того, мыть машину в зимнее время нужно как можно чаще, чем нередко пренебрегают многие автомобилисты.

Наконец, автоэксперт рекомендовала избегать больших и глубоких луж, в которых скапливаются соли, также наносящие вред кузову. Также можно использовать для его защиты специальную полироль.