Автоэксперт Тимашов назвал масляное голодание одной из причин появления задиров в цилиндрах двигателя

Одной из основных причин появления задиров является масляное голодание — критическое снижение уровня моторного масла. Из-за недостаточной смазки трущиеся поверхности нагреваются, детали деформируются, и на стенках цилиндров образуются глубокие механические повреждения, пишет MK.RU.

Еще одной причиной может быть разрушение катализатора. Это происходит из-за некачественного топлива или неисправностей в системе зажигания, например, сбоев в работе свечей или катушек.

Также эксперт отметил, что использование топлива с неподходящим октановым числом может привести к появлению задиров. Из-за преждевременного возгорания смеси в цилиндрах возникают повреждения.

Перегрев двигателя также может стать причиной возникновения задиров. При превышении рабочей температуры масло теряет свои смазывающие свойства, становится слишком жидким и не образует защитную пленку на стенках цилиндров. В результате поршни начинают касаться стенок цилиндров, оставляя задиры.