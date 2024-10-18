Автоэксперт Субботин: резину нужно менять при среднесуточной температуре в +5 градусов

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с радио Sputnik рассказал, что резину на машине следует менять на зимнюю при среднесуточной температуре в +5 градусов. Он призвал автомобилистов смотреть на десятидневный прогноз.
Собеседник заметил, что при положительных температурах зимние покрышки довольно быстро изнашиваются из-за мягкого состава резины. Зимние шины обязательны, если по прогнозу передают морозы и снегопады, написала газета «Петербургский дневник».
Тем автомобилистам, кто не пользуется машиной во время снегопадов, менять шины необязательно. Субботин напомнил, что покрышки в среднем рассчитаны на 30–40 тысяч километров пробега.
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