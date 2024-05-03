Автоэксперт Стрельбицкий: вибрация на холостых оборотах появляется из-за проблем с системой зажигания | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 14:27 Автоэксперт Стрельбицкий: вибрация на холостых оборотах появляется из-за проблем с системой зажигания

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Вибрации на холостых оборотах автомобиля вызывает ряд причин. Среди них — неравномерная работа двигателя на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания, сообщил автоэксперт Вадим Стрельбицкий «Российской газете».

По его словам, также вызвать тряску могут неисправные двигательные подушки и дефекты трансмиссии. Решить проблему можно с помощью замены деталей и ремонта. Кроме того, вибрации указывают на износ или деформацию деталей подвески и несбалансированные колеса.

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При появлении тряски на холостых оборотах автомобилистам рекомендуется обратиться в квалифицированный центр, сообщили «Известия».