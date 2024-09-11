Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, что взрыв автомобильного аккумулятора может произойти из-за неисправного генератора
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в каких случаях может произойти взрыв автомобильного аккумулятора.
По словам эксперта, такое случается, когда неисправный генератор выдает повышенный ток.
«При этом внутри батареи выделяется газ, который может воспламениться. Помимо взрыва, это чревато еще и повреждениями прочей электроники автомобиля», — сказал он.
Корпус аккумуляторной батареи также может получить повреждения в результате заводского брака или из-за глубокой высадки в зимний период, добавил Стрельбицкий.
Предпринимателей Подмосковья пригласили на строительную выставку в Саудовской Аравии
«Наш талисман». Медсестру аэроклуба «Волосово» в Чехове поздравили с 85-летием
Еще тысячу гостиниц Подмосковья проверили на наличие договора по вывозу мусора
Катера ВСУ бросили у берегов Крыма раненых
Новый врач пополнил штат приемного отделения Воскресенской больницы
Осужденный Стрелков опроверг сообщения об отправке на СВО из колонии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте