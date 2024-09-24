Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, что стук в моторе может говорить об износе подшипников

Постукивание в двигателе — это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать, потому что она может указывать на различные неисправности, большинство из которых критичны и требуют срочного вмешательства. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.