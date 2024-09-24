Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, что стук в моторе может говорить об износе подшипников

Постукивание в двигателе — это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать, потому что она может указывать на различные неисправности, большинство из которых критичны и требуют срочного вмешательства. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
Он отметил, что одной из самых опасных причин такого стука является износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Это может привести к увеличению зазора между коленчатым валом и шатуном, вызывая стук. В итоге это неизбежно приведет к разрушению коленчатого вала и поломке двигателя.
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