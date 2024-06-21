Автоэксперт Стрельбицкий: проблемы с двигателем начинаются при температуре свыше +30 градусов

Летом в жару двигатель работает в более напряженном режиме. Он начинает страдать при температуре свыше +30 градусов, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий «Российской газете».

По словам эксперта, для продления срока службы необходимо регулярно проверять уровень масла, менять техжидкость и уделять внимание чистоте радиаторов. Признаком грязных радиаторов считается перегрев двигателя не в пробках, а при движении на скоростях, сообщили «Известия».

Кроме того, летом лучше избегать агрессивного вождения, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, отметил Стрельбицкий.