Автоэксперт Стрельбицкий: при прохождении техобслуживания автомобиля можно сэкономить на салонном фильтре

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с «Российской газетой» рассказал, что при прохождении техобслуживания автомобиля без ущерба для его состояния можно сэкономить на салонном фильтре.

Эксперт добавил, что автомобилист может сделать свой выбор в пользу недорогой продукции от проверенных производителей. Это касается и ламп фар, габаритных огней и внутренних фонарей, написали «Известия».

Стрельбицкий призвал не экономить на масляном и топливном фильтрах, воздушном фильтре, моторном масле и охлаждающей и тормозной жидкости. От всего этого, по словам автоэксперта, зависит безопасность машины.

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