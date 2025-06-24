Автоэксперт Стрельбицкий предупредил о риске поломки двигателя при раскоксовке

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал « Газете.ru » о рисках, связанных с процедурой раскоксовки двигателя внутреннего сгорания.

Специалист подчеркнул, что неправильное выполнение раскоксовки может привести к повреждению деталей двигателя, включая уплотнительные элементы и защитные покрытия поршней.

«Важно понимать, что, если нагар уже вызвал серьезные механические повреждения, раскоксовка лишь отсрочит необходимость капремонта», — предупредил эксперт.

По его словам, также есть вероятность засорения масляных каналов: отделившиеся частицы нагара иногда попадают в систему смазки. Однако раскоксовка имеет и преимущества: она позволяет вернуть двигателю утраченную мощность.