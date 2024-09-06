Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с « Российской газетой » рассказал, как отличить машину, попадавшую в ДТП.

Один из признаков — неравномерные зазоры между панелями кузова. О происшествии также могут говорить дефекты на порогах и подкрылках, отметил специалист.

По его словам, подозрение должен вызвать неравномерный цвет кузова. То же самое касается деформации панелей и разрывов потолка, добавили «Известия».