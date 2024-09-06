Автоэксперт Стрельбицкий: неравномерный цвет кузова — признак попадавшей в ДТП машины
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с «Российской газетой» рассказал, как отличить машину, попадавшую в ДТП.
Один из признаков — неравномерные зазоры между панелями кузова. О происшествии также могут говорить дефекты на порогах и подкрылках, отметил специалист.
По его словам, подозрение должен вызвать неравномерный цвет кузова. То же самое касается деформации панелей и разрывов потолка, добавили «Известия».
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